V Rogatcu konstitutivna seja prekinjena

Pozno popoldne se je sestal tudi novoustanovljeni svet občine Rogatec. Na čelu občine Rogatec ostaja Martin Mikolič. Kar nekaj sprememb pa je v 12-članskem občinskem svetu, ki ga sestavljajo predstavniki le treh strank in ene liste.

Konstiutivna seja pa je bila zaradi nesoglasij svetnikov glede imenovanja članov mandatno-volilne komisije predčasno prekinjena in se bo nadaljevala v torek pozno popoldne. Predstavniki izvoljenih političnih strank so se na sestanku pred dnevi glede sestave komisije sicer strinjali, a so si nekateri dva dni po sestanku premislili in predlaganih članov niso potrdili.

Sejo je tokrat kot najstarejši svetnik vodil Viljem Prevolšek. Predstavniki občinske volilne komisije so tudi podali poročilo o izidu volitev v občinski svet in volitev župana, pri čemer so svetniki podali kar nekaj pripomb glede gneče na volišču v Rogatcu.

Mikolič o prioritetah v novem mandatnem obdobju izpostavlja sodelovanje z resornimi ministrstvi, pri tem izpostavlja ureditev cestne infrastrukture, rešitev prostorskih težav vrtca, ureditev razvalin starega gradu …