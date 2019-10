V Rogatcu bi postavili vetrno elektrarno

V Rogatcu bi radi postavili vetrno elektrarno. Šest vetrnic naj bi postavili na grebenu Maclja, na mejnem območju občin Žetale in Rogatec. O tem bodo na današnji seji seznanili tudi občinske svetnike.

Investitor, družba Dravske elektrarne Maribor, postavitev vetrnic predvideva na grebenu Maclja, v mejnem območju občin Rogatec, Žetale in državne meje z Republiko Hrvaško.

Ministrstvo za okolje in prostor je že objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Rogatec.

Do 20. novembra sprejemajo predloge in pripombe.

Župan: še leta bodo minila

Kot je za Radio Rogla poudaril župan Rogatca Martin Mikolič, je postopek še čisto na začetku, kar pomeni, da bo do gradnje, če bo do nje dejansko prišlo, najverjetneje minilo več let. Poudaril je, da bodo prisluhnili tudi pripombam javnosti, torej občanov, v tej fazi pa še ne more napovedati, kaj projekt pomeni za občino, saj je informacija še čisto sveža.

Šest vetrnic in objekti

Postavili bi sicer šest vetrnih agregatov, vsak nazivne moči do 3,6 MW, poleg teh pa še spremljejajoče objekte, je razvidno iz pobude. Vsak vetrni agregat bo sestavljen iz temelja premera približno 25 metrov in stolpa višine med 110 in 140 metri, na katerega se namesti turbina z generatorjem in vso potrebno elektroniko. Premer rotorja bo med 125 in 145 metri. Lokacije posameznih vetrnih agregatov so razporejene po grebenu, na ustreznih medsebojnih razdaljah. Zaradi čim manjših posegov v prostor je v času gradnje predviden

samo en urejen gradbiščni prostor s pisarnami, garderobami, deponijami,… velikosti pribl. 50 x 20 metrov.

Ob vsaki lokaciji gradnje vetrnega agregata so načrtovani potrebni manipulacijski prostori za različne faze gradnje in montaže. V času gradnje in montaže bo na vsaki lokaciji potrebna površina za gradnjo, v času obratovanja elektrarne Rogatec pa bo zasedba zemljišč veliko manjša, je med drugim navedeno v javno dostopnih gradivih.

Blizu naselij?

Najbližji strnjeni naselji sta občinsko središce Žetale (pribl. 1,3 km v severni oz.

severovzhodni smeri) in podeželsko naselje Sv. Jurij v občini Rogatec (pribl. 2km v zahodni smeri). V občini Rogatec je v zahodni smeri strnjeno naselje Žahenberc (pribl. 2,8 km) in Tlake (pribl. 3,6 km), v južni smeri pa Trlicno (pribl. 3,8 km), Rogatec (4,5 km) in Dobovec pri Rogatcu (3,6 km).

Znotraj 800 m oddaljenosti od predvidenih stojišč vetrnih agregatov je skupno 10 stanovanjskih objektov (s hišnimi številkami). Najbližji stanovanjski objekt je oddaljen približno 215 metrov, je navedeno v pobudi.

(Nina Krobat, Vir informacij in fotografij: Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta)