V Rogatcu 20. Likof na taberhi

V avtentičnem okolju Muzeja na prostem v Rogatcu je potekala 20. Likof na taberhi. Prireditev je tudi letos združevala različne dogodke in vsebine. Ob prikazu starih kmečkih opravil in veščin jo spremljajo še slovenski rokodelski festival Marjetin sejem, izbor naj sirove zavihanke Obsotelja in Kozjanskega (letos jo je spekla Anica Škrabl iz društva Gaja) ter doživljajske delavnice rogaškega muzeja. Opravila in veščine so prikazali v sodelovanju s člani društev upokojencev s celotnega območja Obsotelja in Kozjanskega (Zveza DU Kozjansko) in domačini izpod Donačke gore. V izvedbo prireditve je bilo vključenih blizu 80 posameznikov.

Utrinke s prireditve si lahko ogledate v galeriji, več o dogodku pa v Rogaških novicah.