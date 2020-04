V Rogaško Slatino prispela večja količina mask: razdelili jih bodo občanom in drugim občinam

V Rogaško Slatino je prispela večja količina medicinskih mask: razdelili jih bodo svojim občanom in podarili tudi drugim občinam.

V Rogaško Slatino je predvčerajšnjim prispela večja količina medicinskih mask. Gre za donacijo enega od slatinskih podjetij.

Donacija domačega podjetja

“Na osnovi predhodnega večletnega sodelovanja med občino in gospodarsko družbo s sedežem v Občini Rogaška Slatina, se je lastnik te družbe odločil za donacijo večje količine medicinskih mask občini Rogaška Slatina,” so sporočili z Občine.

Odstopili jih bodo tudi drugim

Del mask bodo odstopili službam na državni ravni, drugi del pa razdelili najbolj izpostavljenim službam v občini, svojim občanom in jih podarili tudi drugim občinam Obsotelja in Kozjanskega.

“Ker so potrebe v državi zelo velike, predvsem za najbolj izpostavljene delavce v zdravstvu in v domovih za starejše, se je župan dogovoril z direktorjem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da bo dve tretjini prejetih mask namenjenih za zadovoljitev potreb na državni ravni.

Eno tretjino prejetih mask pa bo lahko občina razdelila na regionalni in lokalni ravni. Občina Rogaška Slatina se je odločila, da bo prejete maske razdelila med šest občin Obsotelja in Kozjanskega, skladno s predhodno izpostavljenimi potrebami,” so sporočili z Občine.

Vsakemu gospodinjstvu v slatinski občini bodo v teh dneh po pošti tako poslali pet medicinskih mask. Maske so sicer te dni občanom že delili gasilci. (N. K., Foto: Občina Rogaška Slatina)

Prostovoljci v teh dneh takole pakirajo maske: