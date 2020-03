V Rogaški Slatini za zdaj vsaj 8 potrjeno okuženih in vse pod nadzorom

V Rogaški Slatini je bilo po zadnjih uradnih podatkih včeraj 8 okuženih s koronavirusom. Situacija je pod nadzorom, pravi župan.

Po uradnih podatkih je bilo včeraj do 10. ure v občini Rogaška Slatina 8 okuženih s koronavirusom. Več podatkov na Občini nimajo, nihče od okuženih se ni javil na Občino, je za Radio Rogla povedal mag. Branko Kidrič.

“O obolelih nimamo nobenih informacij. Se nam pa oglašajo tisti, ki potrebujejo pomoč. Na voljo imamo 17 prostovoljcev in do zdaj smo pomagali v 10 primerih, največkrat smo peljali hrano na dom. Nabavili smo ustrezne zaloge, ki jih imamo na Občini. Izvajamo torej preventivne dejavnosti in ljudem pomagamo. Za zdaj ocenjujem, da obvladujemo situacijo,” je povedal župan.

Za zdaj opreme dovolj

V Rogaški Slatini je za zdaj zaščitnih sredstev dovolj, a nenehno iščejo nove možnosti za nabavo le-teh. “Opreme je dovolj za prostovoljce. Nekaj opreme smo posodili delavcem javnega podjetja OKP, nekaj rezerv smo odstopili šmarskemu zdravstvenemu domu, tako da za zdaj nam je ne primanjkuje,” je dejal župan. Do konca tedna pričakujejo novo pošiljko opreme, danes pa jo bodo naročili še pri drugem viru.

Nov ukrep: v trgovino le zdravi in posamično

Na občini so sicer v zadnjih dneh sprejeli vrsto ukrepov. Med zadnjimi je današnja odredba, ki se nanaša na delovanje trgovin in med drugim določa, da morajo zaposleni imeti zaščitna sredstva, v trgovini je lahko ena stranka na 20 kvadratnih metrov površine, stranke morajo vstopati posamično, prehlajenih pa naj ne spuščajo v trgovino, temveč jim naj blago pripravijo zaposleni, pred blagajno mora biti dovolj razdalje, prostore in vozičke je treba redno razkuževati, …

Ali bodo trgovci navodila upoštevali, bodo tudi preverjali.

Ostanite doma!

Včeraj so pozvali vse, ki v teh dneh obiskujejo priljubljeni izletniški točki Boč in Donačko goro, pozvali k upoštevanju napotkov glede omejevanja osebnih stikov na razdalji dveh metrov in izvajanju pohodništva brez združevanj v skupine.

Župan poziva občane, naj upoštevajo opozorila in ostajajo doma, obenem pa naj bodo solidarni in srčni in pomagajo svojim sosedom.

(Nina Krobat)