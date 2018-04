V Rogaški Slatini o novem ‘turističnem’ zakonu

Župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič je prejšnjo sredo na sedežu občine organiziral srečanje predstavnikov domačih hotelskih subjektov, direktorice Slovenske turistične organizacije (STO) Maje Pak in državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Eve Štravs Podlogar.

Predstavnici STO in MGRT sta predstavili novosti iz Zakona o spodbujanju turizma in državne strategije turizma. Predstavljeni so bili načrtovani predlogi sprememb na področju obračunavanja turistične takse ter opisani predlogi bodočih investicij v turistično infrastrukturo, ki bodo po mnenju prisotnih pridonesli še k večji prepoznavnosti destinacije Rogaška Slatina.

Več v Rogaških novicah že ta petek.