V Rogaški Slatini in Bistrici ob Sotli čutili potres

Kronika. Ta vikend so se v Obsotelju in na Kozjanskem stresla tla. K sreči sicer nič hujšega. V soboto dopoldne so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic šibek potres zabeležili 95 kilometrov vzhodno od Ljubljane. Potres so čutili prebivalci Rogaške Slatine in Bistrice ob Sotli. Intenziteta potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici.

Celjski poklicni gasilci so med vikendom posredovali v Lokrovcu pri Celju, kjer se je pri delu z motorno žago poškodoval občan. Na zdravljenje so ga prepeljali v celjsko bolnišnico.