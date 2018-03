V Razpršenem hotelu Konjice prespalo okoli 100 gostov

V Razpršenem hotelu Konjice je prespalo že okoli 100 gostov. Od srede decembra, ko so ob prisotnosti številnih gostov, kamer in fotografskih objektivov hotel odprli, so skupaj zabeležili 140 nočitev, pišejo v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE.

Razpršeni hotel trenutno združuje tri lokacije: Dvorec Trebnik, Vinogradniški dvorec Zlati grič in stanovanje v Slovenskih Konjicah, z dvema ponudnikoma se še dogovarjajo. V hotelu sicer še nihče ni redno zaposlen, naj bi pa kmalu zaposlili osebo za opravljanje gospodinjskih del.

Podrobneje o tem v lokalnem časopisu NOVICE.