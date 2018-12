V prodajalni Steklarne Rogaška prednovoletni sprejem

V prodajalni Rogaška v Ljubljani je Steklarna Rogaška pripravila prednovoletni sprejem. Obiskovalce so tokrat presenetili in navdušili z zgodbo o vrhunskih viskijih v prav tako vrhunskih kristalnih kozarcih Rogaška. Skozi večer je obiskovalce vodila Majda Debevc, sommelierka in vrhunska poznavalka žganih pijač iz Sommelier Master šole. Strokovnjaki pravijo, da v Steklarni Rogaška znajo narediti kozarce, ki so neprecenljiva dodana vrednost najboljšim pijačam. V to so se prepričali tudi obiskovalci, ki so preizkušali 5 različnih viskijev iz 5 različnih kozarcev, ki so bili posebej izbrani ravno zaradi svoje oblike.

