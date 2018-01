V prenovljenem diskontu Plod na Prelogah tudi več lokalne ponudbe

Prenovili so maloprodajni diskont sadja in zelenjave PLOD, ki se nahaja v kraju Preloge, torej ob stari cesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami. V diskontu je na voljo veliko sveže zelenjave, sadja, oreščkov in drugega. Novost v ponudbi so izdelki lokalnih pridelovalcev – od vrtnin in sadja, do mesnih, mlečnih in pekovskih izdelkov, sokov in olj. Uredili so tudi bio kotiček.

V diskontu Plod poudarjajo, da je poleg konkurenčnih cen, njihova prednost – pomoč in svetovanje trgovk, kar so mnoge velike trgovine izgubile. Pa tudi ponudba res svežega sadja in zelenjave, ki ni predpakirano in zato tudi ne dodatno plinjeno, s čimer sicer na dolgih distribucijskih poteh daljšajo obstojnost. Več o tem – v Bistriških novicah.

