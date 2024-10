V Postojni Zarja ‘slavila’ dvakrat

V drugi polovici septembra je v Postojni potekalo Linhartovo srečanje – Festival ljubiteljskih gledališč, na katerem so bili Celjani iz Gledališča Zarja izjemno uspešni.

Piše: Maja Horvat

Festival je bil zelo uspešen tako za samo Gledališče Zarja in njihove igralce kot za predsednika in umetniškega vodjo KUD Zarja, Žigo Medveška. Oboji so namreč na njem slavili po svoje.

Celjani med 7 najboljšimi

Tako kot to velja za Novačanov festival ljubiteljskega gledališča, ki trenutno poteka v Celju, je tudi omenjeni festival v Postojni tekmovalne narave. Gledališče Zarja Celje se je s predstavo ‘Goli pianist’, absurdno komedijo v režiji Jaše Jamnika, uvrstilo na zaključno državno Linhartovo srečanje – Festival ljubiteljskih gledališč, kot eno izmed 7 najboljših predstav v Sloveniji. »Ekipa Golega pianista se je v Celje vrnila polna ponosa in novega elana za ustvarjanje,« je povedal Urban Pajk, podpredsednik KUD Zarja in njihov predstavnik za odnose z javnostmi.

Medvešek slavil kot režiser

Na omenjenem festivalu pa je Žiga Medvešek dobil posebno nagrado festivala, Matička za režijo predstave Žabe, Kratka zgodovina nečesa, ki jo je sicer odigral Koroški deželni teater. »Suveren, natančen, igriv in izostren režijski pogled podpre tako idejo in sporočilnost predstave kot igralski kolektiv. Žiga Medvešek spretno vodi igralce v raznolikost individualnih vlog in hkrati orkestrira učinkovito odrsko simfonijo,« je pisalo v obrazložitvi nagrade.

Sicer pa je Medvešek na Matička izredno ponosen, meni namreč, da je ta v prvi vrsti dokaz dobrega in predanega dela, odraz ekipnega duha in dodelane vizije, ki jo moraš imeti, ko se lotiš ambicioznega projekta. »Je vsekakor tudi dobra popotnica in motivacija za prihodnje ustvarjanje,« je še povedal in zaključil: »Ustvarjanje z ekipo Koroškega deželnega teatra je bil privilegij, saj je njihova ekipnost in predanost ideji soustvarila končen uspeh. To se je dokazalo tako z njihovo nagrado – Matičkom za kolektivno igro – kot tudi z mojo za režijo. Mislim, da sta složnost in skupna vizija celotne ustvarjalne ekipe eden najpomembnejših temeljev za uspeh.«