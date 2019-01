V ponedeljek bo v Celju vzpostavljen javni potniški promet

1 od 4

Prebivalci knežjega mesta so le dočakali vzpostavitev javnega potniškega prometa – CELEBUS. Od ponedeljka bodo avtobusi na stisnjen zemeljski plin, napolnjeni na novo postavljeni polnilnici v Trnovljah, vozili na petih linijah, do 2. februarja pa bo CELEBUS vozil potnike brezplačno. Frekvenca voženj prvih treh linij bo na 20 minut, četrte na 40, pete pa na eno uro. Linij je pet, glavne so iz centra mesta na Ostrožno, v Novo vas in na Hudinjo, ena je ‘nakupovalna’ linija, ena pa povezuje pokopališče in stari grad.

Po drugem februarju bo dnevna vozovnica stala en evro, tedenska 5 evrov, mesečna 15, letna pa 100 evrov. Kot pravi višji svetovalec v Sektorju za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja na Mestni občini Celje, Miran Gaberšek, so cene vozovnic nizke zato, ker želijo čim več ljudem predstaviti idejo, da je avtobus dostikrat boljša izbira kot avto.