V Poljčanah so še simbolično zaključili veliko naložbo v železniško progo

V Poljčanah so popoldne še simbolično zaključili veliko naložbo – nadgradnjo odseka železniške proge Poljčane – Slovenska Bistrica.

41 milijonov evrov vreden projekt je prinesel vrsto izboljšav, zaradi katerih je proga sodobnejša in varnejša: Uredili so postaji v Poljčana in Slovenski Bistrici, perone za potnike in parkirišča. V Poljčanah so zgradili tudi nov podvoz. V Spodnji Brežnici pa 92 metrov dolg nadvoz in prestavili del regionalne ceste. S tem so ukinili dvoje križanj z železniško progo.

Pomemben del naložbe so bila tudi dela na tirih in ob njih, saj so v celoti zamenjali tirno gredo, pragove, tirnice in kretnice. Na novo urejena je tudi vozna mreža ter signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.

Osrednja govornica na otvoritveni slovesnosti je bila podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, zbrane sta nagovorila tudi župan Poljčan Stanislav Kovačič in župan Slovenske Bistrice dr. Ivan Žagar. (Bojana Petelinšek)