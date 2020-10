V Poljčanah slavil 100 let gospod Ivan Mesarec

V Poljčanah imajo stoletnika! Gospod Ivan Mesarec je sto let dopolnil minuli ponedeljek, 19. oktobra. Je prvi stoletnik v občini.

Ivan Mesarec je vitalen in čil možak, odlikuje ga njegov optimističen, pozitiven pogled na življenje. Že kot mlad fant se je odpravil za zaslužkom v tujino, v Nemčijo, kjer je živel vso svojo aktivno dobo. Tam se je poročil in se na željo žene Marije po upokojitvi vrnil v rodno Slovenijo, v Zgornje Poljčane, kjer sta si zakonca uredila novi dom. Z ženo otrok nista imela, pastorki pa sta ostali v Nemčiji, kjer imata svoji družini.

Ivan se pri sto letih zelo dobro drži. Zelo samostojen je. Še pred nekaj leti je sam vozil avto in to ne le po bližnji okolici, celo v Nemčijo se je odpravil in nazaj … Zdaj že malo slabše vidi, malo težje hodi, a se po zdravju in vitalnosti zlahka kosa tudi z več desetletji mlajšimi.

K njegovemu dobremu počutju precej pripomore gospa Zorica Orešič, ki zadnja leta zelo vestno skrbi zanj. Poskrbela je tudi za slavnostno torto ter pogostitev, ko so stoletnika obiskali in mu voščili poljčanski župan ter predstavniki domačih društev. (B. P.)