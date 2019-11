V Poljčanah se začenja konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet

V Poljčanah se je začela konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet. Na tridnevnem dogodku sodeluje več kot 100 udeležencev iz vsega sveta. Letošnja konferenca se osredotoča na prihodnosti Evrope v nemirnem svetu, s poudarkom na integraciji in udejanjenjem potencialov za trajnostno pot.

Kaj se skriva za temi zapletenimi izrazi?

»Udeleženci konference prihajajo iz celega sveta, od Šrilanke, Zimbabveja, Senegala, Švice, Nemčije, severnih dežel, tudi Slovenije in sosednje Hrvaške. Namen konference je, da predstavijo dobre prakse, kako oni kot voditelji (večinoma so v vlogi voditeljev raznih organizacij od nevladnih do organizacij za pomoč ljudem v stiskah in podobnih) vpeljujejo v svoje delo, svoje prakse, svoje politike to zeleno komponento, ki ji rečemo strokovno tudi trajnost. Namreč trajnost je v teh tridesetih letih doživela neuspeh. Večina izzivov se je samo še povečala; od učinkov podnebnih sprememb, lakote, vojnih žarišč, pomanjkanje vode, preseljevanja beguncev in tako naprej. Zato je nujno potegniti črto in pogledati, kaj smo dosegli in vpeljati spremembe,« pojasni dr. dr. Ana Vovk Korže z mariborske Filozofske fakultete.

Konferenca poteka na treh lokacijah – v Poljčanah, Špitaliču in Žički kartuziji. Vsaka predstavlja inovativen pogled na trajnostni razvoj. Udeleženci bodo imeli priložnost doživeti izkušnje so-učenja in so-ustvarjanja. Dvodnevni konferenci bodo sledile delavnice in drugi izkušenjski dogodki.

Konferenco prirejajo Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo (katere soustanoviteljica in vodja je dr. Darja Piciga), Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Vrtec Slovenske Konjice in Razvojna agencija Savinjske regije. (Bojana Petelinšek, foto A. V. K.)