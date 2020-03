V Poljčanah pozivajo k samozaščitnemu ravnanju!

Tudi v Občini Poljčane se prilagajajo trenutnim razmeram. Župan občane predvsem poziva k spremljanju občinske spletne strani, kjer sproti objavljajo pomembne informacije. Jutri pa bodo vsi občani na dom prejeli še informativne letake.

»Pozivamo vse občanke in občane, da se obnašajo samozaščitno. Dosledno naj upoštevajo vse odredbe in navodila državnih organov ter izvedejo vse preventivne ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje razširitve koronavirusa. Prav tako pozivamo prostovoljce, da se javijo za določene dejavnosti,« pravi župan Stanislav Kovačič.

»Žal moram povedati, da še kar nekaj ljudi ne uvidi nevarnosti in se obnašajo malomarno in neodgovorno. Če že ne do sebe, pa do drugih. Občina Poljčane res nima nobenega potrjenega bolnika z okužbo koronavirusa, prav tako ga ni v Makolah. Ampak dejstvo je, da so v vseh sosednjih občinah že evidentirani. Ljudi pozivamo, da so strpni, da napotijo v trgovino le tiste, ki so zdravi. Otroci naj ostanejo doma in naj se obnašajo samozaščitno. Javno življenje se mora ustaviti. Nevarnost je resna,« poudarja župan.

Telefonska številka za nujno pomoč obolelim

Štab Civilne zaščite občine Poljčane je aktiviral telefonsko številko, na katero lahko pokličejo OBOLELI ZA CORONAVIRUSOM, ki bodo poslani v domačo oskrbo in ne bodo imeli možnosti zagotovitve z nujnimi življenjskimi dobrinami (hrana, zdravila,…). Telefonska številka je: 064 243 990, elektronski naslov pa: cz.obcinapoljcane@gmail.com.

(B. Petelinšek)