V Podčetrtku z jubilejnim Festivalom vina in čokolade podirali rekorde

V Večnamenski dvorani Podčetrtku se je včeraj odvil dogodek vseh dogodkov. 5. Festival vina in čokolade je presegel vsa pričakovanja. Obiskovalci, ki se jih je skozi celodnevno dogajanje zvrstilo rekordnih 8000, so se sprehodili med 54 stojnicami, ki so ponujale paleto vrhunskih in izbranih vin ter raznolikih sladkih dobrot in čokolade.

Na jubilejnem Festivalu je za animacijo najmlajših poskrbela Damjana Golavšek, pripravili so številne ustvarjalne delavnice, v treh delih se je odvila modna revija Wine & choco, na dobrodelnem teku so zbirali sredstva za društvo Debra, ki povezuje osebe, obolele z redko kožno boleznijo bulozno epidermolizo, za artistično predstavitev dela s čokolado je poskrbel Blaž Habjan, pripravili pa so tudi delavnico na temo Simfonije vina in čokolade z Aleksandrom Bohincem. Vrhunec ob festivalskega dogajanja je bil zagotovo koncert Nine Pušlar, ki je poskrbela, da je dvorana pokala po šivih.

Organizatorji so v sklopu otvoritve podelili zahvale zaslužnim, ki so vsakoletno pripomogli k odlični izpeljavi dogodka, razglasili pa so tudi Županovo vino leta 2019, in sicer si je laskavi naziv prislužilo vino Hiše vin Emino, večer pa so zaključili s zabavo s skupino CoverLover in s skupnimi močmi in številnimi prostovoljci poskrbeli, da se je odvil še ne vrhunski dogodek, ki ga bo v prihodnje težko preseči.