NAJBOLJ BRANO 5: Virštanj pri Podčetrku: Zakaj je oče ubil 13-letnega sina in nato storil samomor?

13.13

Celjski policisti so sinoči po klicu sosedov v zaklenjeni hiši našli dva moška trupla, očeta in sina, slednji je umrl nasilne smrti, so sporočili policisti.

Damijan Turk, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje, je danes povedal, da je življenje 13-letnemu sinu vzel 49 letni oče, ki je po dejanju storil samomor.

Preiskava še poteka. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo, oba naj bi umrla zaradi zadušitve.

Motiv dejanja še ni pojasnjen v celoti; po prvih informacijah sta oče in sin živela v nekoliko težjih socialnih razmerah, oče je bil brez zaposlitve, živela sta sama. Policija je pred leti obravnavala en dogodek v zvezi z očetom, vendar podrobnosti še niso jasne. Policija zato zdaj ocenjuje, da jim je to neznana družina.

Na kraju je bilo najdeno pismo, ki ga je mogoče povezati z dogodkom, vse je še predmet preiskave.

Kje se nahaja mati dečka, policija ne ve, so pa vzpostavili kontakt z njo. Neuradno – šlo bi naj za dečka s posebnimi potrebami, umrla pa bi se naj v kraj priselila pred nekaj leti.