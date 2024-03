Letošnji planiški praznik se bo začel danes s preizkusom letalnice. Že prvi dan poletov bo na vrh zaletišča odšel tudi Jan Bombek. Konjičan bo eden tistih, ki bodo preizkusili letalnico, za jutri, ko so na sporedu kvalifikacije, pa je načrtovan za predskakalca.

Bombek je prvič in doslej edinokrat letel v Planici pred dvema letoma. Njegov osebni rekord od takrat je 210 metrov in to znamko bo, če bodo to dopuščali pogoji, skušal tokrat še izboljšati. (Jure Mernik)