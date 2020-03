V Pegazovem domu v Rogaški Slatini na srečo še ne zaznavajo težav

Direktorica Pegazovega doma v Rogaški Slatini Kristina Kampuš je sporočila, da je njihov »dom zaradi naraščajočega števila okužb s koronavirusom od 6. marca dalje zaprl vrata za vse obiskovalce, kajti starejši so še toliko bolj ogroženi ob morebitni dodatni okužbi. To je bil seveda šok za dom, ki je bil vedno odprt za svojce in v katerega so dnevno, tedensko prihajali številni zunanji prostovoljci in nastopajoči, ki so prispevali h kvalitetnejšemu bivanju in življenju stanovalcev v domu.«

Na vprašanje, kako poteka življenje v domu ob teh spremembah, pravi: »Veliko vrzel poskušamo zapolniti na različne načine. Svojce smo obvestili, na katere telefonske številke lahko pokličejo za stanje in zdravje svojih dragih – spletna stran, lokalni radio, facebook ali kontaktirajo preko video klicev … V domu smo si v prvi fazi zaposleni razdelili aktivnosti, ki so jih sicer izvajali zunanji prostovoljci, vodenje nekaterih aktivnosti (v manjši skupini) so prevzeli celo sami stanovalci, za stanovalce poberemo naročila za stvari, ki jih želijo iz trgovine in jih prinesemo, plačamo položnice idr., stanovalce poskušamo pozitivno motivirati, da bomo skupaj prebrodili neprijetno situacijo.«

V drugi fazi, kjer smo sedaj, zaradi preventive vse skupinske aktivnosti odpadejo ter do nadaljnjega ni novih sprejemov v dom, storitev pomoč na domu pa je omejena na najnujnejša opravila.

»Ukrepe, s katerimi želimo preprečevati širjenje virusa, smo postopoma zaostrovali, tako sedaj velja popolna prepoved izhodov za stanovalce. V ponedeljek, 16 marca, smo imeli en primer suma in odvzema brisa pri zaposleni, rezultata brisa še nimamo. Zavedamo se, da je zdravje zaposlenih najpomembnejši člen in da mora vsak posameznik upoštevati vse priporočene ukrepe, da ohranimo rizično skupino starejših zdravo,« dodaja Kristina Kampuš. Dobra novica iz Pegazovega doma je, da je bil test ene njihovih zaposlenih negativen. (J. S.)