V ospredju prenova Stare grofije

Letna vstopnica. Odslej je na voljo v Pokrajinskem muzeju Celje, kjer letos v ospredje postavljajo prenove, številne razstave ter domača in tuja sodelovanja z namenom ostati vodilna dediščinska ustanova na Celjskem.

V Pokrajinskem muzeju Celje so predstavili dosežke minulega leta in letošnji načrt dela. Direktor muzeja, Stane Rozman, je povedal, da si je muzejske zbirke lani ogledalo skoraj 25.000 obiskovalcev. Poudaril je tudi, da se je za 20 odstotkov povečal delež tujih obiskovalcev iz 57 različnih držav. Število obiskovalcev si letos želijo še povečati, zato so uvedli novost: letno vstopnico po ceni 10 evrov. »Obiskovalcem omogoča neomejene obiske muzeja ter popuste pri nakupu publikacij,« je pojasnil Rozman.

Prenova Stare grofije

V letošnjih načrtih je direktor muzeja posebej izpostavil prenovo Stare grofije. Prva faza, ki se je začela že jeseni, naj bi bila končana do sredine aprila. Zajema postavitev dvigala, ureditev električne napeljave v kleti, prezračevanje notranjega lapidarija in novega razstavišča z rimskimi freskami. Nadaljevanje del je odvisno od rezultatov razpisa Ministrstva za kulturo za obnovo kulturne dediščine v Vzhodni kohezijski regiji.

Neodvisno od rezultatov razpisa bodo nadaljevali z deli na razstavišču s freskami, ki bi ga želeli za obiskovalce odpreti najkasneje aprila prihodnje leto.

Knjiga o Celjskem stropu

Glede večjih projektov v tem letu je Rozman poudaril predvsem razstavo in knjigo Celjski grofje v kvaternijih Rimsko-nemškega cesarstva, ki ju pripravljata dr. Tomislav Vignjević in mag. Damir Žerič, odprtje nove sobe ‘Potopljeni zakladi Savinje’ na stalni arheološki razstavi ‘Od šivanke do zvezd’ ter izdajo nove knjige o Celjskem stropu, avtorice Gabriele Kovačič. Več o dogajanju v muzeju pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan.