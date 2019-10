V oplotniški graščini je strašilo, po grajski ploščadi pa so letale čarovnice

Včeraj so po oplotniški grajski ploščadi letale čarovnice in druga grozna bitja, v graščini pa je strašilo. Sekcija za likovno umetnost in oblikovanje Kulturno umetniškega društva Oplotnica je v sodelovanju s Turističnim društvom Trta in lokalno osnovno šolo pripravilo strašno zabavo. Poimenovali so jo po istoimenski risanki Coco, ki so jo projicirali na pročelje občinske stavbe. Otroci so sodelovali v čarovniško obarvanih ustvarjalnih delavnicah, s strašnimi motivi so jim poslikali obraze, igrali so igro podiranja pločevink in tudi s prigrizki so se lahko okrepčali. Le najpogumnejši so upali v graščino, v kateri ni manjkalo strašnih bitij in mnogoterih srhljivih prizorov. Poiskati so morali ključ brez, da bi zbudili graščaka. Dogodek so po nekajletnem premoru organizirali v nekoliko spremenjeni obliki in prišlo je lepo število ljudi.

(Zala Motaln)