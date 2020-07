V Oplotnici so se družili na drugem poletnem literarnem večeru

Literarna sekcija KUD Oplotnica je sinoči pred graščino v Oplotnici pripravila drugi poletni literarni večer. Povezovalke in recitatorke prireditve, Jana Gliha Hohler, Bernarda Tič in Kaja Sluga, so začele z aktualno in času primerno tematiko. Uvodoma so prebirale časopisne ocene, kritike in mnenja o obdobju, ko so naša življenja, hočeš ali nočeš, tesno prepletena s koronavirusom. V nadaljevanju so recitirale poezijo večinoma lokalnih ustvarjalcev, druženje na vrni distanci ob upoštevanju pravil in priporočil NIJZ, pa so končali s sladkim grajskim presenečenjem Anje Hohler. Za sproščeno vzdušje tekom prireditve sta z glasbenimi premori skrbeli sestri Petra in Tjaša Brglez. (Z. M.)

