V Oplotnici so martinovali kar dva dni. Včeraj so se v organizaciji Turističnega društva Trta podali na Martinov pohod. Po Martinovi poti so iz Oplotnice odšli do gostišča Zimrajh. Kasneje je v cerkvi Sv. Martina potekal blagoslov mošta. Ob prihodu nazaj je v oplotniškem grajskem kompleksu udeležence čakalo kosilo. Poskusili so novo vino in se posladkali z 20 metrov dolgim ‘štrudlom’. Druženje so zaključili ob zvokih ansambla Žurerji, zapela pa je tudi aktualna Štajerska zvezda Nuša Pliberšek.

Današnje popoldne je martinovanje v Oplotnici pripravilo še Turistično društvo Oplotnica. Na grajskem dvorišču so se zbrali, da bi krstili mošt in razglasili novo Naj kmečko ženo vinsko kraljico. Pričetek praznovanja je naznanila Godba na pihala Kulturno umetniškega društva (KUD) Oplotnica. V nadaljevanju so v kulturnem programu nastopili članice plesne šole Tip Top, Ženski pevski zbor KUD Oplotnica in Ljudski pevci Društva kmečkih žena Oplotnica. Blagoslov mošta je opravil duhovnik Davorin Vreča, Naj kmečka žena vinska kraljica 2019 pa je postala Mira Sitar. Na koncu so organizatorji skupaj s tistimi, ki so sodelovali pri pripravi dogodka, nazdravili z novim vinom. Med drugim so poskrbeli za pernato presenečenje – goste je pozdravila prava gos.

1 od 19

O tem, kako so martinovali na širšem Konjiškem preberite tudi v časopisu NOVICE. (Zala Motaln)