V Oplotnici razkužujejo javne površine

V občini Oplotnica, kjer imajo 6 potrjenih okužb s koronavirusom, nadaljujejo z izvajanjem poostrenih nadzorov glede druženja in gibanja večjih skupin. Nadzor opravlja medobčinsko redarstvo. Med občane so pred velikonočnimi prazniki razdelili 5300 zaščitnih mask, uvedli pa so tudi razkuževanje javnih površin ter obeh bankomatov v Oplotnici. Po besedah župana Matjaža Orterja, so pozorni tudi na socialno stisko ljudi, predvsem na družine z otroki, ki so v šoli upravičeni do subvencionirane prehrane. »Vendar prošenj za pomoč po kakršnikoli dodatni krizni pomoči s strani naših občanov doslej nismo prejeli. Takšna potreba ni bila izražena niti na območni enoti Centra za socialno delo niti na dežurno telefonsko številko Štaba Civilne zaščite Oplotnica: 041-206-999,« še pojasnjuje župan Orter.