V Oplotnici prihodnje leto nov sistem ravnanja z odpadki

V Oplotnici se z letom 2019 obeta nov način ravnanja z odpadki. V prvi obravnavi so odlok, ki ureja to področje, svetniki že potrdili. Največje novosti bodo pri sistemu odvoza odpadkov in ukinitev ekoloških otokov.

Oplotničani bodo tako poleg embalaže in mešanih odpadkov doma zbirali in oddajali še odpadni papir in karton, pa tudi steklo. Tako je predvideno, da bodo občanom mešane odpadke odvažali na tri tedne, embalažo bi pobirali dvakrat mesečno, odpadni papir in karton ter steklo enkrat na dva meseca, biološke odpadke pa tedensko oziroma dvakrat mesečno, odvisno od letnega časa.