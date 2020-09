V Oplotnici odkrili bronasti kip glasbenika Tineta Lesjaka

V Oplotnici so danes zvečer odkrili kip rojaka, glasbenika Tineta Lesjaka.

Kip v naravni velikosti odlit v bron prikazuje Tineta z instrumentom, s katerim je bil vse svoje življenje neločljivo povezan: z diatonično harmoniko. Postavljen je v na novo oblikovan amfiteater iz pohorskega marmorja v oplotniškem parku v središču kraja.

Kip je oblikovala mariborska akademska kiparka Katja Majer, v bron so ga vlili v Livartisu. Za umestitev v oplotniški park v središču kraja in za načrtovanje okolice je poskrbel Studio Čebela Celje na čelu z Nino Čebela, izvedbo pa je prevzelo domače podjetje NUKLEUS Borisa Pema. Pobudnica in plačnica postavitve kipa in ureditve okolice je Občina Oplotnica.

Nova vrednost prostora v oplotniškem parku

‘Od danes Oplotnica ne bo nikoli več ista. Spomenik Tinetu Lesjaku bo vsem govoril, kako znamo biti Oplotničani ponosni na tisto, kar nastaja med nami, in ponosni drug na drugega.

Na zemljevid slovenske kulture in glasbe se ne bomo zapisali samo s poklonom rojaku, temveč tudi s postavitvijo kipa kot umetniškega dela v javni prostor. Mnogo je slovenskih mest, ki se s čim takšnim ne morejo ponašati.

Krajanom in obiskovalcem, ko se skozi Oplotnico peljejo na Pohorje, bosta Tinetov kip in urejen prostor ob njem ponujala nove priložnosti za kulturna doživetja in sproščena druženja,’ je na prireditvi ob odprtju med drugim dejal oplotniški župan Matjaž Orter.

Bil je ponosen Oplotničan, ponosen Pohorc in ponosen Slovenec.

Tine Lesjak (21. junij 1957- 29. julij 2019) je bil izjemno uspešen in zelo ploden skladatelj narodno-zabavne glasbe, eden najvidnejših slovenskih frajtonarjev, pevec, zbiratelj in poustvarjalec slovenskih ljudskih pesmi, pobudnik različnih glasbenih sestavov, organizator, voditelj …

Lesjak je ljudske in avtorske pesmi izvajal na sebi lasten način. Izvajanje je zvenelo ljudsko in domače, blizu ljudem, čeprav je ljudsko pesem (izvedbo) priredil: dodal je elemente večglasnega zborovskega petja in instrumente. Gre za edinstven pristop v Sloveniji, kar je še posebno pomembno v luči ohranjanja in popularizacije slovenske ljudske pesmi.

Oplotnica je bila več desetletij središče Lesjakovega življenja, tu je preživljal zasebni čas in aktivno deloval in ustvarjal. Bil je priljubljen sokrajan in za svoje aktivno delovanje v lokalni skupnosti tudi dobitnik najvišjega občinskega priznanja Občine Oplotnica.

‘Himna’ Tu smo doma v pozdrav kipu

Na odprtju so zazvenele avtorske pesmi Tineta Lesjaka, ki so jih izvedli z njim povezani glasbeniki: Bratje iz Oplotnice, glasbena skupina Oplotničani, Ansambel Vrt in mladi harmonikar, vnuk Tineta Lesjaka Nik Obrul. Vsi zbrani so ob kipu zapeli njegovo pesem Tu smo doma, ki postaja neuradna himna prebivalcev tega dela Pohorja.

