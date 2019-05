V Oplotnici ob občinskem prazniku slavnostna akademija

V oplotniški dvorani Rudija Žnidariča so drevi s slavnostno akademijo uradno odprli slavje ob 21. prazniku Občine Oplotnica. V organizaciji lokalnega Kulturno umetniškega društva so pripravili pester, z glasbo in poezijo prežet, kulturni program. Med nastopajočimi je bila tudi letošnja Glasbena zvezda Štajerske Nuša Pliberšek. Občanke in občane je med drugimi nagovoril župan Matjaž Orter, ki je izbranim podelil spominske plakete. Poleg tega je poudaril dobro izvedbo prireditve, ki po njegovi presoji že dolgo ni bila tako uspešna.

