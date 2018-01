Za nujne naložbe na področju oskrbe z vodo na Oplotniškem letos potrebujejo vsaj 70 tisočakov. To je razvidno iz programa oskrbe s pitno vodo, ki so ga oplotniški svetniki potrdili na zadnji seji. Treba bo sanirati še preostale tri vodne vire na sistemu Kot, sanirati vodohran Lačna gora in zamenjati vodovod pri Lipu. Naložbe naj bi stale 70 tisoč evrov, čeprav nekateri vrednost del ocenjujejo tudi na 100 tisoč.