V Oplotnici je zasedal novi občinski svet, podžupan še ni znan

Včeraj pozno popoldan so v protokolarnih prostorih oplotniške graščine zasedali novoizvoljeni svetniki. Na prvi redni oziroma konstitutivni seji so bili v polni zasedbi, sejo je kot najstarejša svetnica vodila Marija Lešnik. Predstavniki občinske volilne komisije so podali poročilo o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Imenovali so komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. O imenu podžupana se zaenkrat še niso pogovarjali, je pa župan Matjaž Orter pevedal, da bo zagotovo iz vrst Županove liste za razvoj Občine Oplotnica.

