Kronika. V soboto zvečer so celjski poklicni gasilci in prostovoljni gasilci iz Babnega posredovali v Medlogu pri Celju, kjer so zagoreli električni vodniki.

Danes dopoldne pa je v Oplotnici posredoval helikopter. Iz Prihove je poškodovano osebo prepeljal v UKC Maribor.