V olimpijsko sezono vstopila tudi Konjičanka Iva Polanec

Deskarji na snegu alpskega sloga na prve tekme za svetovni pokal v tej zimi še čakajo (začelo se bo ta četrtek, 14. decembra v italijanski Carezzi). So se pa nekateri tekmovalci že udeležili paralelnih veleslalomov kategorije FIS v Italiji in tekem evropskega pokala v Nemčiji. Svojo trenutno pripravljenost je tako že preizkusila tudi Konjičanka Iva Polanec, ki z uvodnimi rezultati ni bila zadovoljna, verjame pa, da bo nadaljevanje sezone uspešnejše. “Po menjavi celotne opreme se še malo lovim,” je povedala 25-letna Polančeva, ki ima sicer za sabo uspešno pripravljalno obdobje, v katerem je trenirala predvsem skupaj z reprezentančno ekipo in tudi posamično z Rokom Margučem.” Glede na to, da sem olimpijska kandidatka za igre v Pyeongchangu, verjetno ni skrivnost, da bo to vrhunec in največji cilj letošnje sezone,” svoje želje razkriva slovenska reprezentantka.