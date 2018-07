V Obsotelju in na Kozjanskem hude posledice toče

Območje Obsotelja in Kozjanskega je v zadnjih dneh ponovno zajelo neurje s točo. V soboto je največ škode nastalo na jugovzhodnem delu občine Šmarje pri Jelšah (Kristan Vrh in okolica) in jugozahodnem delu občine Rogaške Slatine (Velike Rodne, Brestovec in okolica). V ponedeljek je toča klestila še po občini Podčetrtek (Virštanj in okolica) in delu občine Kozje.

Do 100-odstotno uničen pridelek

Kot so nam pojasnili na šmarski izpostavi Kmetijsko gospodarske zbornice, je na omenjenih območjih občin Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah ponovno največ škode nastalo v vinogra-dih ter posevkih žit in koruze. Vinska trta je na 20 hektarih uničena od 30 do 70 odstotkov. Ko-ruza na 55 hektarih od 25 do 70 odstotkov, poškodovanih je tudi 10 hektarov žit, po ocenah v 40 odstotkih. Na občini Podčetrtek so pojasnili, da so po prvih ocenah na območju krajevne skupnosti Virštanj kmetijske površine, predvsem vinogradi, uničene od 90 do 100 odstotkov. Precejšnja škoda je tudi na cestah. Poškodovane so predvsem bankine, makadamske ceste, kanalizacija in odvodnjavanje.

Več v današnji številki Rogaških novic.

1 od 5