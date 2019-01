V občini Zreče imajo šest krajevnih skupnosti in po zadnjih volitvah so prav v vseh dobili nove predsednike. Največjo – torej KS Zreče, po novem vodi Marijan Jelenko, ki glede na to, da je bil v zadnjem mandatu že podpredsednik KS, približno ve, kaj ga čaka. Novi predsednik KS Dobrovlje je Gregor Hrovat, KS Gorenje bo v naslednjih letih vodila Anamaria Hren, KS Resnik Ernest Mikek, KS Skomarje Tomo Kovše in KS Stranice Drago Padežnik. Hrovat, Hrenova in Padežnik so tudi občinski svetniki.