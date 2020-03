V občini Slovenska Bistrica prijavljeni 4 primeri okužb

Na območju občine Slovenska Bistrica so doslej potrdili 4 primere okužb s koronavirusom.

V občini so sprejeli številne ukrepe za omejitev širjenja koronavirusa. Med drugim so odprli 24-urno dežurno pisarno za pomoč obolelim občanom v domači oskrbi, ki nimajo pomoči svojcev ali možnosti oskrbe s hrano, zdravili in drugimi nujnimi zadevami. Kontaktna številka je 02 843 28 55, e naslov pa: obcinaslb@gmail.com

Prav tako pa so med drugim pozvali zdrave prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati pri varstvu otrok ali pri dostavi hrane in zdravil starejšim, ki nimajo svojcev, ter obolelim, ki nimajo možnosti oskrbe s hrano in nujnimi zdravili. Če so pripravljeni pomagati, naj to sporočijo na zgoraj navedene kontakte dežurne pisarne. (B. P.)