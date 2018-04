V nesreči pri Tepanju udeležena štiri tovorna vozila

Na avtocesti pri Tepanju se je okoli 16. ure zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena kar štiri tovorna vozila. V nesreči se je izredno hudo poškodoval madžarski voznik tovornega vozila, ki so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v mariborski klinični center.

Zaradi kolapsa so policisti promet na avtocesti obrnili in s pomočjo delavcev Darsa vozila preusmerili do najbližjega izvoza. So pa nekateri ljudje na avtocesti zapustili vozila in s tem ogrožali svojo varnost.

Prvič je bila štajerska avtocesta sicer zaprta že dopoldne zaradi prometne nesreče med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Po podatkih mariborske policijske uprave se je nesreča zgodila nekaj pred 10.30 pred viaduktom Preloge v smeri proti Ljubljani, v njej pa je bilo udeleženo priklopno tovorno vozilo.

Tudi zaradi te, prve prometne nesreče je bil proti Ljubljani promet oviran več ur, poroča prometnoinformacijski center.

Tudi na vzporedni regionalni cesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico so zaradi zaprtja avtoceste ves dan nastajali zastoji v obe smeri. Potovalni časi so se podaljšali tudi za eno uro.

FOTO: Štajerska avtocesta je danes zaradi prometne nesreče zaprta že drugič.

Foto: Arhiv PGD Slov. Konjice.