V najprodornejši občini leta 2017 v novo leto vstopili na prostem

Občina Podčetrtek, ki je bila v letu 2017 deležna številnih priznanj, med drugim si je pridobila naziv najprodornejše občine, pridobili so znak Gold Green Destination, uvrstili so se je med top 100 destinacij na svetu in še marsikaj, je za dogajanje poskrbela tudi na zadnjo noč v letu. Po tem, ko so se domačini in obiskovalci lahko skozi cel december drsali na drsališču, ki ga je letos občina Podčetrtek kupila, so lahko ljubitelji drsanja prav tako na drsalkah in na drsališču preživeli zadnji decembrski dan, zvečer pa so brez drsalk, ampak vseeno ob drsališču lahko silvestrovali na prostem. Zadnjo besedo v letu 2017 in prvo v 2018 je imel župan Peter Misja, ki je poskrbel za odštevanje in voščilo ob vstopu v novo leto. Po tem, ko je ura odbila polnoč in so stekla prva voščila, so obiskovalci v ritmih Kozjanskih lumpov, ki so množico razveseljevali skozi cel večer ter v soju ognjemeta nazdravili s penino, ki jo je priskrbela občina Podčetrtek.

