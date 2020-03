V Makolah še ni informacije o obolelih, toda poziv k samoizolaciji je tudi na podeželju treba vzeti resno, pravi župan Franc Majcen.

S štabom Civilne zaščite so oblikovali vrsto ukrepov. Izdali so letak za vsa gospodinjstva v občini, v katerem občane pozivajo, naj se zadržujejo doma in naj resno vzamejo zadevo. »Objavili smo tudi številko za pomoč obolelim občanom, ki je dosegljiva 24 ur na dan. Oboleli občani, ki nimajo možnosti oskrbe s hrano, zdravili in drugimi nujnimi zadevami, lahko pokličejo za pomoč na 040 273 602.

Poskrbeli smo tudi za družino z malima otrokoma in zagotovili varstvo zanju, saj sta oba starša zaposlena v poklicih, ki so nujno potrebni. Sicer pa imamo srečo, da smo na podeželju, kjer je lažje zagotoviti samoizolacijo, kakor pa na primer v večjih blokovskih naseljih. Toda tudi tu moramo poziv k samoizolaciji zelo resno jemati,« pravi župan.

Od včeraj v Makolah velja tudi ukrep prepovedi kurjenja v naravi na območju občine, z namenom zagotavljanja delovanja Prostovoljnega gasilskega društva za druge potrebe v času epidemije. (B.P.)