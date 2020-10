V lovu za naslov svetovnega prvaka ima Tim Gajser še vedno pet točk prednosti

Italijanska Mantova je še drugič zapored gostila najboljše motokrosiste, ki se potegujejo za točke svetovnega prvenstva. Tim Gajser je v elitnem razredu MXGP osvojil tretje mesto – bil je peti v prvi vožnji in tretji v drugi. Zmagal je Francoz Romain Febvre. Makolčan pa je ostal na prvem mestu skupnega seštevka, in sicer je ohranil pet točk naskoka pred danes četrtim Italijanom Antoniem Cairolijem. Do konca tekmovanja je predvidenih še osem dirk, naslednja že v nedeljo, znova v Mantovi.

Skupni vrstni red v svetovnem prvenstvu (po 10. dirki): 1. Tim Gajser (Slo) 352 točk, 2. Antonio Cairoli (Ita) 347 točk , 3. Jeremy Seewer (Švi) 334 točk.

