V Ločah so še uradno odprli novi vrtec + FOTO

Pred približno enim mesecem so z nekaj zamude v Ločah dobili novi vrtec. Objekt so včeraj še uradno odprli. Ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice Tomaž Popović je dejal, da se je splačalo nekoliko počakati in dodal, da je zavod, ki ga vodi, s tem veliko pridobil. Novi vrtec v Ločah sicer obiskuje skoraj 100 otrok, ki so razporejeni v pet oddelkov.

Uvodni del včerajšnjega slavnostnega dogodka so pripravili v loškem kulturnem domu, kjer so izpeljali kulturni program, nato je sledil prerez traku in ogled novih prostorov.

Več naslednji četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.



