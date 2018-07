Med šolo in vrtcem v Ločah so posadili japonski javor. Ločani so namreč zbrali največ fotografij s Toyoto C-HR hibridom in zmagali v nagradni igri Radia Rogla. Tako so svojemu kraju priigrali novo drevo.

Za novo drevo skrbi hišnik OŠ Loče. Ločani zdaj še samo čakajo, da nagrada postane mogočno drevo, ki bo vsem mimoidočim nudilo senco.