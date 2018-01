V letošnjem konjiškem proračunu tudi bazen!

Slabih 13 milijonov evrov oz. skupaj z reprogramiranimi krediti nekaj več kot 14 milijonov evrov bo letos znašal konjiški občinski proračun. Takšen predlog so na decembrski seji sprejeli občinski svetniki.

V Slovenskih Konjicah bodo začeli z urejanjem bazena, ki so ga lani zaprli. “Za novogradnjo bazena, s katero naj bi začeli nekje junija, v letu 2018 namenjamo 280 tisoč evrov,” je pojasnil župan Miran Gorinšek, ki drugo fazo gradnje in novo kopalno sezono napoveduje za leto 2019 (več o tem je že pisalo v posebnem članku v lokalnem časopisu NOVICE). Dobrih 843 tisočakov (brez DDV) oz. približno milijon evrov z davkom za nov bazen, kolikor znaša projektantska vrednost, pa se zdi preveč svetniku Jerneju Štromajerju (Konjice moraš imeti rad), ki je bil ves čas glasno proti zaprtju bazena. “Nekateri namerno, drugi nehote razumejo stvari po svoje. Ta milijon evrov je plod domišljije nekaterih posameznikov,” odgovarja župan, ki ocenjuje, da bo Občino projekt stal kar nekaj manj. Gorinšek verjame, da bo končna cena, ki jo bodo dosegli na razpisu, vsaj med 10 do 15 odstotkov nižja, kot je projektantska ocena, poleg tega napoveduje, da si bo Občina kasneje DDV tudi poračunala z najemnino upravljavcu, kot to počne v primeru obnove ‘B-objekta’ dvorca Trebnik.