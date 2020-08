V lasti Občin (konjiške, zreške in vitanjske) približno 300 neprofitnih stanovanj

Občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje imajo skupaj v lasti približno 300 neprofitnih stanovanj oz. bivalnih enot. Čakalna doba za dodelitev takšnega stanovanja je odvisna od več dejavnikov. Je pa tako, da nekateri nato s pogodbami za nedoločen čas v teh stanovanjih ostanejo ‘celo življenje’, pri drugih najemnikih gre za prehodno obdobje.

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine in mladi (100 točk), družine z večjim številom otrok (50 točk), invalidi in družine z invalidnim članom (50, 60, 80 točk), družine, v katerih je zaposlen samo en družinski član oziroma nihče od družinskih članov ni zaposlen (60 točk), državljani z daljšo delovno dobo (50 točk), izobrazba prosilca (50, 60, 80 točk), stalnost bivanja (20, 40, 60, 100), udeležba na prejšnjih razpisih (100, 140 točk) itd. *Primer je iz Slovenskih Konjic. Podoben točkovnik z nekaj manjšimi razlikami velja tudi na Zreškem.

