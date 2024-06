V Laporju potekala turistično-kulinarična prireditev ter slavnostna akademija

Praznovanje krajevnega praznika v Laporju se bo jutri zaključilo s pohodom po Laporski pohodniški poti (LPP). Danes dopoldan je v Laporju potekal turnir v malem nogometu med vaškimi odbori, na Križnem Vrhu pa je tamkajšnje športno društvo pripravilo dogodek za mlade in mlade po srcu. Popoldan so pripravili slavnostno akademija s podelitvijo priznanj. Priznanji KS sta letos prejeli Tina Brglez na pobudo Športnega društva Križni Vrh in Vida Brglez na pobudo Društva upokojencev Laporje. Podelili so tudi pokale za športna tekmovanja, ki so se odvijala v sklopu praznovanja.

1 od 14

Po akademiji je sledila turistično-kulinarična prireditev »Vasi se predstavijo« v organizaciji Turističnega društva Laporje, ki je potekala v šolskem parku. Vasi so se predstavile na stojnicah s kulinarično, etnografsko in kulturno ponudbo. Pridružila se jim je tudi Lovska družina Laporje. Na stojnici TD so vabili na pokušino in ocenjevanje domačih žganih pijač – »Pridi na štamprli«. Za najmlajše pa je bil organiziran »Mini ZOO Razgor«. (Foto: FB – Turistično društvo Laporje)