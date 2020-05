V Laporju danes prvič v novi vrtec

V Laporju pri Slovenski Bistrici imajo otroci, starši in vzgojitelji razlog za dvojno veselje; poleg tega, da so se po daljšem času malčki spet vrnili v vrtec, so tudi prvič vstopili v čisto novi vrtec.

Vrtec v Laporju deluje pod organizacijskim okriljem (in doslej tudi pod streho) Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje. Zdaj je občina lučaj stran zgradila novi, sodobni vrtec s petimi igralnicami. Poleg teh je na več kot 1300 kvadratnih metrov površin še skupna dvorana za telovadbo, garderobe in drugi spremljevalni prostori.

»V vrtec imamo vpisanih 65 otrok, toda danes jih je prišlo približno polovico. Sprejeli smo vse, ki so želeli priti, nikogar nismo odklonili. Oblikovali pa smo štiri manjše skupine,« je povedala ravnateljica Margareta Voglar in dodala, da bodo prve dni verjetno še usklajevali nova pravila, toda s strpnostjo vseh računa na to, da bodo vse lepo speljali.

Novi vrtec je prostoren in sodobno opremljen. Pred novogradnjo zdaj urejajo še parkirišča, nato pa bodo namestili še zunanja igrala.

Pridobitve so veseli tudi v osnovni šoli, kjer bodo zdaj imeli več prostora za učilnice oz. izvajanje drugih šolskih dejavnosti. Slednje so doslej zaradi prostorske stiska po potrebi izvajali tudi na hodnikih. (B. Petelinšek, foto Dušan Gajšt)