Konjiško: V Lambrechtovem domu že silvestrovali

Stanovalci v konjiškem Lambrechtovem domu so že silvestrovali. Bilo je veselo, poskočno in zabavno, pravijo. Silvestrovanje so začeli s prihodom Betlehemske lučke miru, zatem pa so člani ansambla Dar dodobra ogreli pete stanovalcev ter zaposlenih. Za zabavni vrhunec silvestrske zabave je poskrbela skupina Tower pancers, ki je pred časom v priljubljenem slovenskem tekmovanju Slovenija ima talent. Od takrat navdušujejo svojimi izvirnimi in duhovitimi koreografijami in nenavadnimi kostumi. Za izvrstno razpoloženje so poskrbeli tudi v Lambrechtovem domu. (Nekaj utrinkov najdete v spodnji fotogaleriji.)

1 od 10