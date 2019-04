V Kozjem so s slavnostno sejo počastili občinski praznik

S slavnostno sejo Občine Kozje so na gradu Podsreda proslavili občinski praznik. Ob tej priložnosti so poleg pregleda postorjenega dela v preteklem letu, ki ga je predstavila županja Milenca Krajnc, podelili občinska priznanja in nagrade.

Srebrni grb je na slavnostni seji prejela Marjana Plak iz Kozjega, ki je dejavna tako na zasebnem kot javnem področju, še posebej pa se je zapisala kot izjemna prostovoljka, dolgoletna predsednica Rdečega križa Kozje in kot oseba z velikih srcem in čutom za pomoč soljudem. Bronasti grb Občine Kozje je prejel Brest Lenarčič, učenec OŠ Kozje, ki je v zadnjih letih dosegel vrsto izjemnih rezultatov na različnih tekmovanjih iz znanja. Med drugim je v lanskem šolskem letu dosegel sedem zlatih priznanj, na tekmovanjih iz astronomije in matematike je postal državni prvak, udeležil se je astronomske olimpijade, kjer je osvojil bron, prav tako pa je tudi v letošnjem šolskem letu že dvakrat postal državni prvak. Letošnji denarni nagradi pa sta šli v roke PGD Lesično Pilštanj Zagorje, ki v letošnjem letu obeležuje 90. obletnico delovanja ter pa Športnemu društvu Podsreda, ki prav tako obeležuje štirideset let delovanja.

Praznik občine so počastili s kulturnim programom, z obiskom pa je slavljence poleg ostalih visokih gostov, županov sosednjih in prijateljskih občin, počastil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, v imenu županov UE Šmarje pri Jelšah pa je občankam in občanom ob prazniku ter nagrajencem ob prejemu priznanj, čestital župan Podčetrtka Peter Misja.