V Konjiški vasi in na Sv. Jerneju želijo zgraditi farmi za piščance

Na zadnji seji konjiškega občinskega sveta se je zapletlo, še preden se je ta dobro začela. Na pobudo svetnika Jerneja Štromajerja so po burni razpravi z dnevnega reda umaknili dve točki, ki sta se nanašali na gradnji farm za piščance na Sv. Jerneju in v Konjiški vasi. “V gradivu, ki smo ga svetniki dobili s strani župana in občinske uprave, ni bilo gradiva nasprotnikov gradnje farme v Konjiški vasi, za katerega vemo, da obstaja, in so ga predstavili tudi že javnosti,” je med drugim dejal Štromajer. Župan Miran Gorinšek je zagovarjal, da bi predloga sklepov o začetku priprav občinskih podrobnih prostorskih načrtov za gradnji obeh farm ostala na dnevnem redu. Kot pravi, tokrat še ne bi nič odločili, ali farmi bosta ali ne: “Vsi razlogi ‘za’ ali ‘proti’ se pretehtajo v postopku sprejemanja podrobnega prostorskega načrta. Če pa hočemo priti do tega postopka, je treba sprejeti sklep o začetku postopka.”

