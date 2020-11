V konjiški Športni zvezi izpostavili tri večje infrastrukturne prioritete

V konjiški Športni zvezi ocenjujejo, da je njihovo sodelovanje z Občino Slovenske Konjice in tamkajšnjim Zavodom za šport uspešno. Želijo pa si, da bi pri izdelavi strategije športa v občini za obdobje 2020-2030 upoštevali tudi njihove predvsem infrastrukturne predloge. Na Občini ta pomemben dokument sprejemajo prav v teh tednih. “Zdi se nam zelo pomembno, da so stališča, predvsem pa prioritete in tudi finančni plani, jasno zastavljeni. Smo v finančni perspektivi 2020-2027, ko bo EU v Slovenijo namenila kar 300 milijonov evrov za izgradnjo športne infrastrukture. Zavedamo se, da če te perspektive ne bomo izkoristili maksimalno, je vprašanje, kdaj, če sploh, bomo lahko zgradili določeno športno infrastrukturo, ki pa je za sam kraj in razvoj športa izrednega pomena,” je povedal podpredsednik Športne zveze občine Slovenske Konjice Anton Noner.

Športna zveza tako predlaga tri infrastrukturne prioritete: prizidek h konjiški športni dvorani, ureditev novega centralnega stadiona ŠRC Dobrava s pokrito dvorano, in še nekatere izboljšave na področju kolesarstva, na čelu s progo za ‘downhill’ po Konjiški gori.

Bolj natančno o predlogu infrastrukturnih prioritet pa v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

