V konjiški Splošni knjižnici odprli sezono pravljičnih ur

Sezono pravljičnih ur so v včeraj odprli v Splošni knjižnici Slovenske Konjice. Do aprila naj bi jih na posamezni lokaciji izpeljali po približno trideset, začeli pa so s pravljicama Oprosti! in Osorni tečnež. “Trenutno je iz znanih razlogov za udeležbo nujna predhodna prijava. Letošnji novosti sta še, da bodo pravljice tudi v Ločah in da pod vodstvom potekajo zgolj pravljice, materiale za ustvarjalnico pa otroci odnesejo domov,” je povedala vodja konjiške knjižnice Ana Miličevič. Poleg Doma kulture v Slovenskih Konjicah in loške knjižnice so lokacije, na katerih lahko otroci, stari od tri do sedem let, prisluhnejo pravljicam, še: knjižnica v Zrečah, knjižnica v Vitanju, osnovna šola na Stranicah in vrtec na Gorenju pri Zrečah. Udeležba na pravljičnih urah je brezplačna. (Jure Mernik)

